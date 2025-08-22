Mercoledì 20 Agosto 2025

Bernhard Scholz
22 ago 2025
Lavrov, Zelensky ha respinto tutte le proposte di Trump

'Ancora non in programma un bilaterale con Putin'

Il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov ha detto che nell'incontro di lunedì a Washington tra Volodymyr Zelensky e Donald Trump, il presidente ucraino ha respinto tutte le proposte di quello americano per una soluzione del conflitto. Lo riferisce l'agenzia Tass. Un vertice fra Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky non è ancora in programma, ma il presidente russo è disponibile a un tale incontro non appena l'agenda sarà stata finalizzata, ha aggiunto.

© Riproduzione riservata

