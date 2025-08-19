Domenica 17 Agosto 2025

Resistenza difficile

Beppe Boni
Resistenza difficile
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Manovra 2026 pensioniUcraina-RussiaPippo BaudoVideo De MartinoCalendario scolastico
Acquista il giornale
Ultima oraLavrov, 'Trump vuole sinceramente arrivare alla pace'
19 ago 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Ultima ora
  3. Lavrov, 'Trump vuole sinceramente arrivare alla pace'

Lavrov, 'Trump vuole sinceramente arrivare alla pace'

'Capisce che è necessario eliminare cause primarie conflitto'

'Capisce che è necessario eliminare cause primarie conflitto'

'Capisce che è necessario eliminare cause primarie conflitto'

La Russia crede che il presidente americano Donald Trump voglia "sinceramente raggiungere un risultato che sarà a lungo termine, stabile, affidabile" per la pace in Ucraina. Lo ha detto il ministro degli Esteri Serghei Lavrov in un'intervista alla televisione Rossiya-24 ripresa dalla Tass.

"Il presidente Trump e il suo team, soprattutto dopo il vertice in Alaska, hanno iniziato ad affrontare molto più profondamente la risoluzione di questa crisi, comprendendo che è necessario eliminare le cause primarie, come noi, come il presidente Putin, abbiamo costantemente detto", ha aggiunto Lavrov.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

RussiaDonald Trump