Stop ai barbari della domenica

Stop ai barbari della domenica
21 ott 2025

Lavrov, 'siamo contrari a un cessate il fuoco immediato'
21 ott 2025
'L'ho confermato ieri a Rubio'

'L'ho confermato ieri a Rubio'

'L'ho confermato ieri a Rubio'

'L'ho confermato ieri a Rubio'

Il ministro russo degli Esteri Serghei Lavrov ha detto che la Russia è contraria a una cessazione immediata delle ostilità in Ucraina, affermando che nel vertice con Vladimir Putin in Alaska, anche il presidente Usa Donald Trump aveva sostenuto che "serve una pace duratura e sostenibile e non un immediato cessate il fuoco". "Noi restiamo fedeli a questa formula, e io l'ho confermata ieri al segretario di Stato Usa Marco Rubio", ha aggiunto Lavrov, citato dalla Tass.

