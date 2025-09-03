Martedì 2 Settembre 2025

Ringhio di pace: “Io la giocherei”

Doriano Rabotti
Ringhio di pace: “Io la giocherei”
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Emilio FedePutin CinaSinner-MusettiCiro GrilloScioperi settembre 2025Treno Kim Jong Un
Acquista il giornale
Ultima oraLavrov, 'risolvere la crisi in Ucraina è la nostra priorità'
3 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Ultima ora
  3. Lavrov, 'risolvere la crisi in Ucraina è la nostra priorità'

Lavrov, 'risolvere la crisi in Ucraina è la nostra priorità'

"Delegazioni in contatto, confidiamo che negoziati continuino"

"Delegazioni in contatto, confidiamo che negoziati continuino"

"Delegazioni in contatto, confidiamo che negoziati continuino"

"I capi delle delegazioni sono in contatto diretto. Ci aspettiamo che i negoziati continuino. Risolvere la crisi in Ucraina con mezzi pacifici rimane la nostra priorità.". Lo ha dichiarato il ministro degli esteri russo, Sergej Lavrov in un'intervista al quotidiano indonesiano Kompas, aggiungendo: "Le realtà territoriali devono essere riconosciute a livello internazionale per una pace duratura". "L'amministrazione americana - ha aggiunto - ha compiuto recentemente sforzi diplomatici attivi. Accogliamo con favore tutte le iniziative costruttive, comprese quelle provenienti dai nostri partner del Sud e dell'Est del mondo".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

GuerraUcraina