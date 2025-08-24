Domenica 24 Agosto 2025

Le misure che servono

Raffaele Marmo
Le misure che servono
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Maltempo oggiUcraina RussiaGp UngheriaMacron-Salvini
Acquista il giornale
Ultima oraLavrov, Putin vuole prima continuare colloqui di Istanbul
24 ago 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Ultima ora
  3. Lavrov, Putin vuole prima continuare colloqui di Istanbul

Lavrov, Putin vuole prima continuare colloqui di Istanbul

'Lo ha detto al telefono con Trump, vertice leader va preparato'

'Lo ha detto al telefono con Trump, vertice leader va preparato'

'Lo ha detto al telefono con Trump, vertice leader va preparato'

"Putin ha ricevuto una chiamata del presidente Trump dopo l'incontro" del tycoon con Zelensky alla Casa Bianca "e ha chiaramente affermato di essere pronto a proseguire i negoziati diretti russo-ucraini iniziati a Istanbul. E ha affermato che gli incontri al massimo livello, i vertici, soprattutto tra i leader di Russia e Ucraina, devono essere preparati molto bene". Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov. "Abbiamo suggerito di elevare il livello delle delegazioni che si sono incontrate e si incontreranno a Istanbul per affrontare questioni specifiche che devono essere portate all'attenzione del Presidente Putin e Zelensky".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

UcrainaRussia