Lavrov, 'Pace solo con uno Stato Palestinese'

Creare "uno Stato palestinese che, come previsto dalle decisioni dell'ONU, viva fianco a fianco con Israele", è la via per risolvere la crisi in Medio Oriente, ma con la loro "politica distruttiva" gli Stati Uniti cercano di impedirlo. Lo ha affermato il Ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov durante un incontro a Mosca con il Segretario Generale della Lega Araba Ahmed Aboul Gheit. Lo riferiscono le agenzie russe.