"Non è facile concordare gli elementi chiave di un accordo" sull'Ucraina. Lo afferma il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov in un'intervista al quotidiano Kommersant. "Se ne sta discutendo", ha spiegato, come riporta Sky News. Lavrov riconosce a Washington il merito di "aver cercato di approfondire il problema", a differenza dell'Europa.