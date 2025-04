In Ucraina l'Europa farà di tutto per garantire che il regime non cambi nella sua essenza, troveranno un nuovo mezzo Führer che sarà meno dipendente da varie sostanze, ma l'essenza del regime rimarrà". Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov in un'intervista al quotidiano Kommersant a proposito della possibile tenuta di elezioni in Ucraina.