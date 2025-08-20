Lavrov, da Ue goffi tentativi di ostacolare Trump

La Russia vede finora dalla Ue solo un'aggressiva escalation della situazione e goffi tentativi di cambiare la posizione di Donald Trump sulla soluzione ucraina. Lo ha detto il ministro degli Esteri Serghei Lavrov citato da Ria Novosti.

"Quali misure diplomatiche ha notato da parte dell'Unione Europea? Bisogna vederle prima di poterle valutare", ha dichiarato Lavrov secondo la Tass. "Finora - ha proseguito il capo della diplomazia russa - abbiamo assistito solo a un'escalation piuttosto aggressiva della situazione, a tentativi piuttosto goffi e, in generale, poco etici di cambiare la posizione dell'amministrazione Trump e personalmente del presidente Usa, come abbiamo osservato durante la scorta europea del signor Zelensky a Washington, lunedì di questa settimana".

"Non abbiamo sentito alcuna idea costruttiva da parte degli europei", ha dichiarato ancora il ministro degli Esteri russo.

Lavrov ha poi citato come "un ottimo esempio" per le garanzie di sicurezza all'Ucraina quelle proposte in un documento dagli stessi negoziatori di Kiev nel 2022 durante trattative, poi naufragate, a Istanbul. Lavrov ha ricordato che la proposta della parte ucraina, che "la delegazione russa aveva accettato", prevedeva tra l'altro che a garantire la sicurezza dell'Ucraina fossero anche i membri permanenti del Consiglio di Sicurezza dell'Onu, "comprese Russia e Cina, oltre a Usa, Francia e Gran Bretagna".