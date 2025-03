Il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov ha definito "arroganti" le discussioni in Europa sulle forze di peacekeeping per l'Ucraina, che "continuano a incitare Kiev a guerra contro la Russia".

"Il presidente (francese Emmanuel) Macron sta correndo in giro con alcune idee, così come (il primo ministro britannico Keir) Starmer - ha detto Lavrov in una intervista a Krasnaya Zvezda - . Dicono che stanno preparando l'invio di migliaia di peacekeeper e che forniranno loro copertura aerea. Anche questo è arrogante". Questo piano - ha aggiunto - "incita Kiev a una guerra contro di noi".