Lavrov, 'Borrell e Blinken fuggono da Skopje'

Il Ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, ha accusato oggi l'Alto Rappresentante per la Politica Estera della UE Josep Borrell e il Segretario di Stato americano Antony Blinken di essere dei "codardi" per aver "fuggito" da Skopje senza incontrarlo in occasione della riunione dei Ministri degli Esteri dell'OSCE. "Sono solo dei codardi, hanno paura di qualsiasi conversazione onesta con i fatti alla mano", ha dichiarato Lavrov in una conferenza stampa dopo la conclusione dei lavori. Lo riferisce la TASS.