Lavrov, 'aperti a ogni incontro bilaterale o trilaterale'

La Russia non è contraria a tenere alcun incontro per la pace in Ucraina, "a livello bilaterale o trilaterale". Lo ha detto il ministro degli Esteri Serghei Lavrov citato dalla Tass.

L'obiettivo della Russia in Ucraina, ha aggiunto Lavrov in un'intervista alla televisione Rossiya-24 ripresa dall'agenzia Ria Novosti, "non è mai stato" la conquista di territori, ma "la protezione" delle popolazioni russe che vi risiedono.

"Vorrei sottolineare ancora una volta - ha affermato il capo della diplomazia russa - che non abbiamo mai detto che dovevamo semplicemente conquistare qualche territorio. Né la Crimea, nè il Donbass né la Novorossiya sono stati mai il nostro obiettivo". Laddove la definizione Novorossiya comprende le altre regioni russe rivendicate da Mosca.

"Il nostro obiettivo - ha proseguito Lavrov - era proteggere le persone, le persone russe che hanno vissuto su queste terre per secoli, che hanno scoperto queste terre, che hanno versato il sangue per esse sia in Crimea sia in Donbass".