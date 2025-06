Lavrov accusa Merz di mentalità hitleriana: tensioni tra Germania e Russia

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz "ha ancora la mentalità della Germania di Hitler", che pensava di avere "bisogno di territorio per avere accesso alle risorse naturali". Lo ha detto il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, citato dalla Tass. Lavrov ha così commentato le parole di Merz, secondo il quale la Germania tornerà ad avere il più grande esercito convenzionale d'Europa e accusa la Russia di non volersi fermare all'Ucraina ma di voler conquistare tutta l'Europa. Il cancelliere pensa alla Russia "con i suoi stessi standard", basandosi su giudizi genetici, istintivi", ha affermato il ministro degli Esteri russo.