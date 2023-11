Lavrov a Skopje per preservare l'OSCE

La Russia, con la sua aggressione nei confronti dell'Ucraina, ha violato i principi dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE), ai quali abbiamo aderito volontariamente 50 anni fa. Lo dichiarerò al Ministro degli Esteri russo, Sergey Lavrov, quando lo incontrerò non come Ministro degli Esteri della Nord Macedonia, ma come Presidente dell'OSCE. Queste le parole di Bujar Osmani, al suo arrivo alla NATO a Bruxelles. Lavrov non sta venendo a Skopje, ma alla Ministeriale dell'OSCE, così come all'ONU a New York: l'Organizzazione ha servito la regione per promuovere i valori democratici e ne avremo sempre più bisogno in futuro, dobbiamo preservarla.