Mercoledì 24 Settembre 2025

Lavrov a Rubio,'vogliamo proseguire sforzi con Usa per pace'

'Kiev ed Europa vogliono prolungare la guerra'

Durante i colloqui con il Segretario di Stato americano Marco Rubio, il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov ha sottolineato la sua disponibilità a coordinare gli sforzi con Washington per affrontare le cause profonde della crisi ucraina. "Lavrov ha sottolineato la disponibilità del nostro Paese ad aderire alla linea sviluppata dai leader russi e statunitensi in Alaska, incluso il coordinamento degli sforzi con la parte americana per affrontare le cause profonde del conflitto ucraino", ha riferito il ministero degli Esteri russo citato dalla Tass.

Il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov ha sottolineato nell'incontro che "i piani promossi da Kiev e da alcune capitali europee volti a prolungare il conflitto sono inaccettabili". Lo ha riferito il ministero degli Esteri russo citato dalla Tass.

GuerraUcraina