Lavrov, 'a Rubio confermata nostra posizione su Ucraina'

Il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov ha detto che nell'incontro di ieri a Kuala Lumpur con il segretario di Stato Usa, Marco Rubio, ha "riconfermato" la posizione di Mosca sul conflitto in Ucraina, già esposta dal presidente Vladimir Putin al suo omologo americano Donald Trump in una telefonata il 3 luglio. Ieri, dopo l'incontro con Lavrov, Rubio aveva detto che il ministro degli Esteri russo gli aveva esposto una "nuova idea" sull'Ucraina che avrebbe sottoposto a Trump e che "potrebbe potenzialmente aprire la strada a un percorso" verso la pace.