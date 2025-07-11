Giovedì 9 Ottobre 2025

Se il pallone diventa politica

Se il pallone diventa politica
Lavrov, 'a Rubio confermata nostra posizione su Ucraina'
11 lug 2025
11 lug 2025
Lavrov, 'a Rubio confermata nostra posizione su Ucraina'

Il segretario di Stato aveva parlato di una 'nuova idea'

Il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov ha detto che nell'incontro di ieri a Kuala Lumpur con il segretario di Stato Usa, Marco Rubio, ha "riconfermato" la posizione di Mosca sul conflitto in Ucraina, già esposta dal presidente Vladimir Putin al suo omologo americano Donald Trump in una telefonata il 3 luglio. Ieri, dopo l'incontro con Lavrov, Rubio aveva detto che il ministro degli Esteri russo gli aveva esposto una "nuova idea" sull'Ucraina che avrebbe sottoposto a Trump e che "potrebbe potenzialmente aprire la strada a un percorso" verso la pace.

