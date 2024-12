Tra gennaio e settembre del 2024 sono stati attivati 6.221.489 rapporti di lavoro nel complesso mentre ne sono cessati 5.585.683 con un saldo positivo di 635.806 contratti, in calo rispetto ai 749.024 registrato nello stesso periodo del 2023.

Lo rileva l'Inps nell'Osservatorio sul mercato del lavoro appena pubblicato secondo il quale il saldo per i contratti a tempo indeterminato è stato positivo per 292.957 unità, in calo rispetto al dato registrato nei primi nove mesi del 2023 (354.190).