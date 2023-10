L'attrice Piper Laurie di Carrie e The Hustler morta a 91 anni

L'attrice americana Piper Laurie, a fianco di Paul Newman del film The Hustler (Lo Spaccone) e in un ruolo di primo piano in "Carrie lo sguardo di Satana", è morta all'età di 91 anni, come confermato dalla sua rappresentante Marion Rosenberg al portale di Variety. "Un essere umano meraviglioso e uno dei grandi talenti del nostro tempo", ha detto la sua collaboratrice parlando dell'attrice che ha ottenuto tre nomination agli Oscar nel corso della sua carriera. Laurie ha ottenuto la sua prima nomination all'Oscar all'Hollywood per il suo lavoro al fianco di Paul Newman nel classico drammatico del 1961 The Hustler. Dopo essersi ritirata per più di un decennio, è tornata al cinema e alla televisione a metà degli anni Settanta: è stata nuovamente nominata per la sua interpretazione in "Carrie" (1976) e "Figli di un Dio minore" (1986). La sua interpretazione nell'iconica serie televisiva di David Lynch, "Twin Peaks", gli è valsa due delle sue nove nomination agli Emmy, anche se ha vinto solo una statuetta per il suo ruolo nel film televisivo "Promise".