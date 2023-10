L'attrice Cate Blanchett alla miniplenaria del Pe a novembre

L'attrice australiana Cate Blanchett, che dal 2016 ricopre l'incarico di ambasciatrice di buona volontà dell'Alto commissariato per i rifugiati dell'Onu, terrà un discorso durante la miniplenaria del Parlamento europeo, prevista per l'8 e 9 novembre a Bruxelles. Lo rende noto il servizio stampa dell'Eurocamera. Blanchett, celebre i suoi ruoli in pellicole come il Signore degli Anelli o Coffee and cigarettes o Elizabeth, si rivolgerà agli eurodeputati mercoledì 8 alle 15:00. Nel suo incarico per le Nazioni Unite l'attrice ha più volte chiesto maggiore sostegno ai Paesi nell'ospitare le persone che hanno dovuto lasciare le loro case a causa di guerre e crisi dimenticate.