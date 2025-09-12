Venerdì 12 Settembre 2025

Se la Polonia si blinda

Beppe Boni
Se la Polonia si blinda
Ultima ora
12 set 2025
Lascia il presidente spagnolo dell'Autorità bancaria europea

Il presidente dell'Autorità Bancaria Europea (Eba), lo spagnolo José Manuel Campa, lascerà l'incarico il prossimo 31 gennaio, oltre tre anni prima della fine del suo mandato. Secondo fonti dell'organismo di regolamentazione e coordinamento europeo delle banche, citate dall'agenzia Europa Press. Campa avrebbe rassegnato a sorpresa le dimissioni durante l'ultima riunione dell'organo direttivo dell'Eba, anche se i motivi della sua rinuncia non sono stati resi noti.

Sessant'anni, originario di Oviedo, nelle Asturie, Campa - ex segretario di Stato di Economia durante la presidenza al governo spagnolo di José Luis Rodriguez Zapatero - era stato nominato nel 2019 e lo scorso anno aveva avuto rinnovato fino al 2029 il mandato di presidente dell'Eba, che ha un ruolo chiave nei test di stress biennali alle banche europee.

"Naturalmente, l'Eba sta adottando tutte le misure adeguate per garantire una transizione fluida fino alla nomina di un nuovo presidente", ha segnalato il supervisore in un comunicato.

