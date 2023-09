Larrain, 'solidarietà agli autori in sciopero'

"I film si basano sulla collaborazione: in quanto autore, non posso non parlare dei colleghi in sciopero. Spero che attraverso la collaborazione trovino un accordo con gli Studios. Abbiamo bisogno di dignità, rispetto, passione e compassione per gli autori in tutto il mondo". Lo ha detto Pablo Larraín, che ha vinto con Guillermo Calderón il premio per la migliore sceneggiatura alla Mostra del cinema di Venezia 2023 per il film El Conde.