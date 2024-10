L'Antitrust multa per 2 milioni Star Italia

L'Antitrust ha sanzionato Star Italia, società che si occupa di ristrutturazione dei bagni, per 2 milioni di euro. Lo fa sapere l'Autorità spiegando che la società ha violato le norme del Codice del Consumo in tema di pratiche commerciali scorrette e di clausole vessatorie. In particolare, l'Autorità ha accertato che "Star Italia ha attuato una pratica commerciale scorretta e aggressiva, ritardando l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione di bagni a fronte dell'avvenuto pagamento di un acconto o dell'intero prezzo. Inoltre la società ha ostacolato l'esercizio dei diritti contrattuali per il mancato riconoscimento del diritto di recesso esercitato dai consumatori e in alcuni casi ha negato la risoluzione del contratto a causa del proprio inadempimento. Infine, nelle condizioni generali di contratto predisposte da Star Italia, l'Autorità ha ravvisato la presenza di numerose clausole vessatorie".