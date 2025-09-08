Venerdì 5 Settembre 2025

La lezione di Velasco

Doriano Rabotti
La lezione di Velasco
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Attentato GerusalemmeBuoni pasto 2026Sinner AlcarazUcraina RussiaElezioni regionali
Acquista il giornale
Ultima oraL'Anp condanna gli attacchi e le violenze contro i civili
8 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. L'Anp condanna gli attacchi e le violenze contro i civili

L'Anp condanna gli attacchi e le violenze contro i civili

Sia palestinesi che israeliani

Sia palestinesi che israeliani

Sia palestinesi che israeliani

"La presidenza palestinese dell'Anp ha ribadito la sua ferma posizione nel respingere e condannare qualsiasi attacco contro civili palestinesi e israeliani e ha denunciato tutte le forme di violenza e terrorismo, indipendentemente dalla loro fonte", come riferisce una nota ufficiale. "La presidenza ha sottolineato che la sicurezza e la stabilità nella regione non possono essere raggiunte senza porre fine all'occupazione, fermare gli atti di genocidio nella Striscia e fermare il terrorismo coloniale in tutta la Cisgiordania, compresa Gerusalemme occupata".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

ViolenzaTerrorismo