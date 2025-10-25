Giovedì 23 Ottobre 2025

La prudenza di Meloni

Bruno Vespa
La prudenza di Meloni

25 ott 2025
Landini, sciopero contro manovra? Non escludiamo nulla

Uno sciopero contro la manovra? "Non escludiamo nulla. Intanto oggi vogliamo dimostrare che c'è una parte molto importante di questo Paese, così come nelle settimane scorse, che scende in piazza e che chiede dei cambiamenti". Così il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, risponde dal corteo per la manifestazione nazionale "Democrazia al lavoro". "Se non saremo ascoltati e se nel Parlamento e nel Governo non accetteranno di modificare radicalmente quella che è una legge che noi consideriamo sbagliata, valuteremo e non escludiamo assolutamente nulla, di sicuro - sottolinea- non finisce qui la nostra mobilitazione se le cose non cambiano".

