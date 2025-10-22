Mercoledì 22 Ottobre 2025

Alberto Mattioli
Landini, questa è una manovra contro il Paese e i lavoratori
22 ott 2025
'Non ci sono investimenti e non si prendono soldi dove ci sono'

"Dai testi che ci arrivano della legge di bilancio emerge chiaro che questa Manovra è a danno dei lavoratori e del Pese perché non ci sono investimenti, non si prevede crescita, anzi c'e' un peggioramento della situazione. Non si vanno a prendere i soldi dove ci sono, e non si inverte quello che è un problema oggi fondamentale, cioè l'abbassamento dei salari e l'aumento della precarietà". Così il segretario della Cgil Maurizio Landini durante il suo intervento all'evento 'Industria in crisi, governo assente"

