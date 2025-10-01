Martedì 30 Settembre 2025

Landini, pronti a sciopero generale se blocco Flotilla
1 ott 2025
Landini, pronti a sciopero generale se blocco Flotilla

"Di fronte a un eventuale blocco, a sequestri, arresti - e spero di fermarmi qui - siamo pronti a proclamare, in modo tempestivo, uno sciopero generale che riguardi tutte le lavoratrici, tutti i lavoratori, di tutti i settori pubblici e privati" Così Maurizio Landini, leader della Cgil, in una conferenza stanza in corso alla Camera, in merito alla Flottilla in rotta per Gaza. "Un atto di quella natura in acque internazionali sarebbe un atto di guerra contro chi vuole svolgere una missione per riaffermare la pace". sottolinea Landini aggiungendo che verrà chiesto a "tutte le persone di scendere in piazza".

