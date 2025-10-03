Venerdì 3 Ottobre 2025

Gaza, campo largo mutilato

Bruno Vespa
Gaza, campo largo mutilato
3 ott 2025
Landini, piazze saranno strapiene, è cosa di cui andare fieri

"Le piazze saranno strapiene. Questa reazione umanitaria di fraternità e solidarietà è una cosa di cui bisognerebbe andare fieri. Dimostra l'umanità e la volontà di persone per bene che vogliono fermare un genocidio e stanno facendo quello che i governi e gli Stati hanno fatto finta di non vedere o di cui addirittura sono complici". Lo ha detto il leader della Cgil, Maurizio Landini, intervistato a Radio Anch'io nel giorno dello sciopero generale.

