L'amica geniale alla conquista della Turchia, 4/a serie in Cina

Un nuovo adattamento per conquistare la Turchia: è l'eccezionale "palcoscenico" sul quale - annunciano i produttori - si affaccerà "L'amica geniale", la serie basata sulla quadrilogia dei romanzi bestseller di Elena Ferrante che sarà adattata da Ogm Pictures ed entrerà in produzione entro la fine dell'anno. Così - dopo il grandissimo successo ottenuto in Italia dalla serie Hbo-Rai Fiction - anche la Turchia "rileggerà" in un nuovo adattamento sceneggiato la storia della grande amicizia tra di Elena "Lenù" Greco e Raffaella "Lila" Cerullo, nata a scuola negli anni '50 e destinata ad attraversare i decenni di un Paese che cambia.

Nel frattempo - annunciano ancora i produttori - "L'amica geniale" torna ad affacciarsi in Cina, un'audience potenziale da un miliardo e mezzo di spettatori: è stato raggiunto, infatti, un importante accordo per la distribuzione della serie finale "L'amica geniale: Storia della bambina perduta" che debutterà su quattro delle principali piattaforme di streaming cinesi: iQiyi, Tencent Video, Youku e Bilibili "Dalla Cina alla Turchia - dice la direttrice di Rai Fiction, Maria Pia Ammirati - è un bellissimo viaggio quello che stanno facendo 'L'amica geniale' e la fiction della Rai. Dopo il rilascio della quarta stagione su quattro piattaforme cinesi, adesso l'accordo per un adattamento turco.

Un'operazione in netta controtendenza rispetto a un trend che fino ad oggi ha visto l'Italia importare serialità dalla Turchia. Non smette di stupire, dunque, la sconfinata forza d'attrazione della serie evento basata sui bestseller di Elena Ferrante. E impressiona ancora una volta come una serie radicata in un contesto storico e culturale fortemente identitario come quello di Napoli e del dopoguerra italiano sappia trasmettere dei valori universali che riguardano la dignità della donna, la forza della cultura e il legame profondo dell'amicizia".

Mediato dall'ufficio di distribuzione asiatica di Fremantle International con sede a Singapore, l'accordo rappresenta una prima assoluta: per la prima volta, infatti, tutte e quattro le piattaforme trasmetteranno simultaneamente in Cina una serie drammatica europea non in lingua inglese, offrendo anche i boxset completi delle serie precedenti. Il quarto e ultimo capitolo, diretto da Laura Bispuri, si addentra nella vita adulta di Elena (Alba Rohrwacher) e Lila (Irene Maiorino) sullo sfondo dei tumulti politici e sociali dell'Italia della fine degli anni '70. Entrambe hanno lottato per liberarsi dal loro quartiere, una "prigione" di conformismo, violenza e legami difficili da spezzare. Attraverso nuove prove che la vita presenta loro - dalla maternità alle pressioni lavorative e ai tradimenti - emergono così nuovi aspetti delle loro personalità e del loro potente legame di amicizia.

"L'amica geniale" è una serie Hbo-Rai Fiction, prodotta da Fandango, The Apartment, Fremantle Italy, Wildside e Mowe con Lorenzo Mieli che produce per Fremantle Italy, The Apartment e Wildside (entrambe società del gruppo Fremantle), e Domenico Procacci per Fandango, in collaborazione con Rai Fiction e Hbo Entertainment.