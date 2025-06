L'Amerigo Vespucci fa tappa a Livorno: cerimonia di benvenuto e visite aperte al pubblico

L'Amerigo Vespucci ha fatto sosta oggi a Livorno dove rimarrà fino all'8 giugno. nella 17/ma - e penultima - tappa del tour Mediterraneo. La nave scuola della Marina Militare è stata accolta al molo capitaneria da una cerimonia di benvenuto con l'inno di Mameli eseguito dalla banda della Brigata Folgore e dalla Fanfara dell'Accademia Navale alla presenza delle autorità civili e militari cittadine, il presidente della Regione Eugenio Giani quello della Provincia Sandra Scarpellini e l'assessore alla cultura del comune Angela Rafanelli, insieme al prefetto di Livorno Giancarlo Dionisi, l'ammiraglio di divisione Flavio Biaggi, comandante interregionale Marittimo Nord, e il comandante della direzione marittima di Livorno contrammiraglio Giovanni Canu. Alle 9 di stamani c'erano già file di visitatori in coda al varco portuale del Mediceo.

Attualmente a bordo del Vespucci ci sono gli allievi della Prima Classe dell'Accademia Navale di Livorno, che si sono imbarcati a Brindisi e sbarcheranno a Reggio Calabria (previsto un nuovo imbarco a Livorno fino a Genova). Quest'anno gli allievi svolgeranno la campagna addestrativa a bordo di Nave Trieste in quanto Nave Vespucci farà una lunga sosta per lavori. "Siamo particolarmente contenti di avere il Vespucci qui a Livorno - ha detto Biaggi - La sosta è di qualche giorno e ci sarà possibilità per la cittadinanza di visitare la nave e ovviamente stiamo facendo il massimo tutti per renderla più fruibile possibile per far vedere questo gioiello italiano che ha fatto un'impresa eccezionale a quante più persone possibile".

Il prefetto Giancarlo Dionisi ha detto che "la Vespucci è una delle più belle testimonianze che lo Stato è vicino a noi e ci rende orgogliosi, la possibilità poi di visitarla per tutti i cittadini è uno dei momenti più belli di vicinanza di uno stato che deve essere positivo, bello, e deve creare coesione e solidarietà. Io sono orgoglioso di accogliere a Livorno questo splendore, la nave più bella del mondo che arriva nella città portuale più bella del mondo".

"Mi sento orgoglioso come presidente della Toscana di questa tappa che a Livorno rafforza e configura come strutturali i rapporti tra la Toscana e l'esperienza della nave scuola Vespucci", ha commentato il governatore toscano Eugenio Giani.