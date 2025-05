L'Amerigo Vespucci approda a Civitavecchia per il tour Mediterraneo

L'Amerigo Vespucci è arrivato a Civitavecchia dove resterà fino al 3 giugno per la 16ª tappa del tour Mediterraneo, la fase finale del giro del mondo cominciato l'1 luglio 2023 e che si concluderà a Genova il 10 luglio. Ad accogliere la nave scuola al molo del Bicchiere il tradizionale inno di Mameli intonato dalla banda della Marina Militare, alla presenza - tra gli altri - dell'assessore regionale Giancarlo Righini, dell'ammiraglio Fabio Agostini e del sindaco di Civitavecchia Marco Piendibene.

Con l'arrivo della "nave più bella del mondo" apre anche il Villaggio IN Italia, l'expo itinerante ideato dal ministro della Difesa Guido Crosetto che accompagna il Vespucci durante il tour Mediterraneo per raccontare l'esperienza del giro del mondo, durante il quale sono stati toccati 35 porti in 30 Paesi e cinque continenti. Durante i sei giorni di permanenza a Civitavecchia, il Villaggio ospiterà diversi eventi e conferenze, ai quali prenderanno parte numerosi rappresentanti del governo.

"Il tour Mediterraneo sta riscontrando un grande successo di pubblico e visitatori come avvenuto in tutto il mondo - ha detto l'ammiraglio Agostini, comandante interregionale marittimo Centro e Capitale -. Un grande tributo alla storia, i valori e la tradizione della nostra Marina, non possiamo che esserne fieri. A Gaeta abbiamo avuto oltre 30 mila visitatori e qui a Civitavecchia ci aspettiamo di duplicare il successo".