Sabato 20 Settembre 2025

Sinistra a corto di memoria

Bruno Vespa
Sinistra a corto di memoria
Ultima ora
Attacco hacker ad aeroporti Guerra Ucraina Mig russi Estonia Rating Italia
Lagarde, target inflazione raggiunto, ma l'incertezza resta
20 set 2025
Lagarde, target inflazione raggiunto, ma l'incertezza resta

'L'accordo sui dazi l'ha dimezzata ma ancora esiste'

'L'accordo sui dazi l'ha dimezzata ma ancora esiste'

'L'accordo sui dazi l'ha dimezzata ma ancora esiste'

La Bce ha raggiunto l'obiettivo di domare l'inflazione, ma lo scenario resta incerto nonostante l'accordo commerciale con gli Stati Uniti. Lo ha affermato la presidente della Bce, Christine Lagarde, in un'intervista a DRTV rilanciata da Bloomberg. "I tassi devono puntare ad un certo livello di inflazione, che abbiamo raggiunto", ha detto Lagarde.

Secondo la presidente, l'intesa tra Unione europea e Stati Uniti sull'aumento dei dazi ha contribuito a rendere più prevedibile il quadro economico. Tuttavia, ha ricordato come l'avvio delle politiche tariffarie dell'amministrazione Trump avesse aumentato la volatilità. "Il livello di incertezza si è ridotto del 50% ed è un miglioramento significativo da dove eravamo", ha sottolineato Lagarde. Ma, ha aggiunto, "l'incertezza c'è ancora e tutti devono averci a che fare".

© Riproduzione riservata

