Lagarde, sull'euro acquisti-rifugio da instabilità Usa

Il Pd allontana i centristi

7 ott 2025
Nei mesi scorsi, fra le turbolenze provenienti dagli Stati Uniti, "gli investitori sono andati sull'euro come una valuta-rifugio". Lo ha detto la presidente della Bce Christine Lagarde a Parigi, notando che "questo è stato naturalmente un segno di fiducia nell'Europa, ma ha comportato anche "dei costi, nella forma di una pressione al rialzo sul tasso di cambio". Secondo Lagarde - intervenuta a un evento di Business France - per sterilizzare l'apprezzamento dell'euro, occorre compiere il passaggio "da una valuta-rifugio" - come il franco svizzero o lo yen - "a una valuta davvero globale" come il dollaro: "restare una valuta-rifugio passiva, assorbendo gli shock creati altrove, non è una posizione sostenibile".

