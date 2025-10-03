Lagarde, 'l'euro digitale pronto già nel 2027'

L'euro digitale "dovrebbe essere pronto in un paio d'anni": "dobbiamo muoverci velocemente, non possiamo permetterci di perdere tempo". Lo ha detto la presidente dela Bce Christine Lagarde in un'intervista all'emittente finlandese Mtv Oy. Finora la Bce aveva segnalato il 2029 come data realistica per il lancio dell'euro digitale. Lagarde ha spiegato che il progetto non punta a rimpiazzare il contante, ma a offrire un'alternativa alle piattaforme di pagamento digitali esistenti, come le carte di credito, che non sono europee e spesso "comportano commissioni massicce".