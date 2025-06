Lagarde, 'inflazione verso il 2% ma incertezza eccezionale'

L'inflazione nell'area euro è "attualmente intorno al nostro obiettivo del 2% nel medio termine". "Soprattutto nelle attuali condizioni di eccezionale incertezza, adotteremo un approccio basato sui dati e sulle riunioni per determinare l'orientamento appropriato della politica monetaria. Le nostre decisioni sui tassi di interesse si baseranno sulle prospettive di inflazione, sulla dinamica dell'inflazione di fondo e sulla forza della trasmissione della politica monetaria. Non ci impegniamo in anticipo su un percorso specifico per i tassi". Lo afferma la presidente della Bce Christine Lagarde in audizione alla Commissione Econ del Pe.

"I rischi per le prospettive di crescita - dice Lagarde - rimangono orientati al ribasso. In particolare, la crescita potrebbe rallentare in caso di un'ulteriore escalation delle tensioni commerciali globali e delle relative incertezze, di un deterioramento del sentiment sui mercati finanziari e del perdurare delle tensioni geopolitiche. Tuttavia, una rapida risoluzione delle tensioni commerciali e geopolitiche o un ulteriore aumento della spesa per la difesa e le infrastrutture potrebbero stimolare l'attività più del previsto".