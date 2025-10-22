Lagarde, in Ue 295 piazze finanziarie, così le imprese scappano

"L'Unione europea ospitava nel 2023 295 piazze finanziarie, 14 controparti centrali e 32 depositari centrali di titoli, qualcosa che i decisori politici devono affrontare e consolidare". Lo ha detto la presidente della Bce Christine Lagarde a Francoforte al Finance & Future Summit, segnalando il sostegno della Bce all'apertura del cancelliere tedesco Friedrich Merz al progetto di Unione dei risparmi e investimenti.

"Questa frammentazione - ha detto Lagarde - drena liquidità, rende il mercato europeo meno attraente per le quotazioni in Borsa e spinge le nostre imprese a ricercare capitali altrove", ha detto Lagarde. "Se siamo seri sul voler andare avanti, dobbiamo completare l'Unione bancaria e applicare la stessa logica ai mercati dei capitali, cioè una normativa unica, una vigilanza unica e un consolidamento delle piazze finanziarie".