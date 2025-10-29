Mercoledì 29 Ottobre 2025

Profeti di sventura

Raffaele Marmo
Profeti di sventura
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Contratto colf e badantiSinner ParigiSpalletti JuveBonus mamme 2025Uragano Melissa live
Acquista il giornale
Ultima oraLagarde a Mattarella, 'faro per la fiducia in Europa'
29 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Lagarde a Mattarella, 'faro per la fiducia in Europa'

Lagarde a Mattarella, 'faro per la fiducia in Europa'

Il Presidente ricevuto da Bce a Firenze, 'esempio straordinario'

Il Presidente ricevuto da Bce a Firenze, 'esempio straordinario'

Il Presidente ricevuto da Bce a Firenze, 'esempio straordinario'

"Pochi possono eguagliare il suo straordinario percorso e la sua costante dedizione al benessere del popolo italiano", e "in un momento in cui la fiducia in tutta Europa è messa alla prova, la fiducia in lei ha continuato a crescere". Lo ha detto, rivolgendosi al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricevuto dal Consiglio direttivo della BCE a Firenze, la presidente della BCE Christine Lagarde.

"Parlare davanti a un servitore dello Stato di tale levatura può far aumentare il timore di essere all'altezza della situazione e dar voce alle sfide che l'Europa si trova ad affrontare", ha detto Lagarde a Mattarella.

"Tutti i membri del Consiglio direttivo, qui presenti, si riconoscono nelle sue parole": lo ha detto il governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, rivolgendosi al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che a settembre aveva detto "il mondo ha bisogno dell'Europa". "Quello spirito, glielo posso assicurare signor Presidente, è presente in tutte le riunioni della BCE cui ho l'onore di partecipare"; ha detto Panetta riferendosi al ruolo dell'Europa, richiamato a settembre da Mattarella, "per ricostruire la centralità del diritto internazionale che è stata strappata. Per rilanciare la prospettiva di un multilateralismo cooperativo. Per regole che riconducano al bene comune lo straripante peso delle corporazioni globali"

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Sergio MattarellaBCE