Lagarde a Mattarella, 'faro per la fiducia in Europa'

"Pochi possono eguagliare il suo straordinario percorso e la sua costante dedizione al benessere del popolo italiano", e "in un momento in cui la fiducia in tutta Europa è messa alla prova, la fiducia in lei ha continuato a crescere". Lo ha detto, rivolgendosi al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricevuto dal Consiglio direttivo della BCE a Firenze, la presidente della BCE Christine Lagarde.

"Parlare davanti a un servitore dello Stato di tale levatura può far aumentare il timore di essere all'altezza della situazione e dar voce alle sfide che l'Europa si trova ad affrontare", ha detto Lagarde a Mattarella.

"Tutti i membri del Consiglio direttivo, qui presenti, si riconoscono nelle sue parole": lo ha detto il governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, rivolgendosi al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che a settembre aveva detto "il mondo ha bisogno dell'Europa". "Quello spirito, glielo posso assicurare signor Presidente, è presente in tutte le riunioni della BCE cui ho l'onore di partecipare"; ha detto Panetta riferendosi al ruolo dell'Europa, richiamato a settembre da Mattarella, "per ricostruire la centralità del diritto internazionale che è stata strappata. Per rilanciare la prospettiva di un multilateralismo cooperativo. Per regole che riconducano al bene comune lo straripante peso delle corporazioni globali"