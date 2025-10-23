Lagarde a Eurosummit, 'su uso asset preservare la stabilità'

Alla presidente della Bce Christine Lagarde durante l'Eurosummit a Bruxelles è stato chiesto dell'uso degli asset russi immobilizzati in Ue e Lagarde ha ribadito la posizione della Bce: le cose devono essere in linea con il diritto internazionale, preservare la stabilità finanziaria e che ci deve essere solidarietà. E' quanto si apprende da persone delle discussioni.