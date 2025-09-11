La voce di Hind Rajab uscirà in Italia il 25 settembre

La voce di Hind Rajab di Kaouther Ben Hania, il film che ha segnato l'82/a Mostra del Cinema di Venezia, accolto in Sala Grande con una standing ovation di oltre 24 minuti, vincitore del Leone d'Argento - Gran Premio della Giuria, sarà nei cinema italiani dal 25 settembre. Lo annuncia la casa distributrice, I Wonder Pictures.

Tratto da una tragica storia vera, il lungometraggio, candidato della Tunisia all'Oscar come miglior film internazionale, oltre al Gran Premio della Giuria, a Venezia ha fatto incetta di premi collaterali, tra cui il Leoncino d'Oro Agiscuola, la Segnalazione Cinema For Unicef e il Premio Arca Cinemagiovani. Ben Hania, già regista di Quattro Figlie distribuito in Italia sempre da I Wonder Pictures, racconta la sconvolgente vicenda di Hind Rajab, cinque anni, rimasta intrappolata sotto il fuoco incrociato di una sparatoria a Gaza a gennaio 2024, e dei tentativi disperati della Mezzaluna Rossa di trarla in salvo. Le scene negli uffici della Mezzaluna Rossa sono ricostruite con attori professionisti, ma la voce che sentiamo chiedere aiuto al di là del telefono e che ci accompagna per tutta la durata della pellicola è la registrazione originale della voce di Hind.

"Al centro di questo film c'è qualcosa di molto semplice e molto difficile da tollerare", ha dichiarato la regista. "Non posso accettare un mondo in cui un bambino chiede aiuto e nessuno accorre. Quel dolore, quel fallimento, appartiene a tutti noi. Questa storia non riguarda solo Gaza. Parla di un dolore universale. E credo che la finzione (soprattutto quando attinge a eventi verificati, dolorosi, reali) sia lo strumento più potente del cinema. Più potente del rumore delle ultime notizie o dell'oblio dello scorrimento. Il cinema può conservare una memoria. Il cinema può resistere all'amnesia. Possa la voce di Hind Rajab essere ascoltata".