Corpo a corpo con sfumature

5 set 2025
La vicepremier Gb Rayner si dimette per lo scandalo casa

Lo annuncia Sky News. Durissimo colpo per governo Labour

La vicepremier britannica Angela Rayner ha annunciato le sue dimissioni per lo scandalo riguardante il mancato pagamento dell'importo corretto di tasse nell'acquisto di una seconda casa. Lo ha rivelato Sky News. L'uscita di scena arriva dopo che è stato consegnato al premier laburista Keir Starmer il rapporto dell'inchiesta condotta sul caso da sir Laurie Magnus, advisor indipendente di Downing Street chiamato a sorvegliare il rispetto della condotta dei membri del governo. Si tratta di un durissimo colpo per l'esecutivo laburista già in crisi di consensi e in difficoltà su più fronti.

