La verità secondo Maureen K., thriller politico scomodo

Al di là di ogni considerazione su questo thriller politico, una cosa è certa: l'algida Isabelle Huppert è davvero perfetta per interpretare la protagonista di questo film che attraversa l'inferno quasi senza accorgersene, ritoccandosi solo a volte il rossetto alla moda. Stiamo parlando de La verità secondo Maureen K. di Jean Paul Salomè, già nella sezione Orizzonti l'anno scorso al Festival di Venezia e ora in sala dal 21 settembre con I Wonder Pictures. Inizio folgorante per questo film 'scomodo' ispirato a una storia vera, con protagonista Maureen Kearney (Huppert) che viene trovata in casa sua legata a una sedia, con la lettera A incisa sulla pancia e con il manico di un coltello dentro la vagina. Ora la donna sembra non ricordare proprio nulla dell'aggressione, ma sui mandanti ha ipotesi più circostanziate. Maureen è infatti la sindacalista delegata della CFDT (Confederazione Democratica Francese del Lavoro) del colosso nucleare francese Areva, una donna che non ha paura di nessuno e che è venuta a conoscenza di un segreto industriale da far tremare i polsi: una contrattazione segreta tra l'Areva e la Cina, che se portata avanti, creerebbe scompiglio e disoccupazione nella sua amata azienda. Ora Maureen viene torchiata dalla polizia che non crede, o meglio non vuole credere, alla sua versione, nel frattempo più di una minaccia piove sulla vita di questa sindacalista sposata con un musicista (Grégory Gadebois) e con tanto di figlia adolescente. È evidente come le indagini giudiziarie, che il film segue in ogni loro sviluppo, subiscano sotterranee pressioni politiche e come la coraggiosa Maureen Kearney da vittima si ritrovi, da un momento all'altro, ad essere la prima sospettata. La dimensione femminista nel film? "Certo Maureen vive tutto questo anche da donna che si era ritrovata a muoversi in mezzo a tutti questi uomini di potere che spesso avevano frequentato le sue stesse scuole. Lei pensava di far parte di questo mondo, ma il giorno in cui ha oltrepassato i limiti, capisce che tutto è cambiato definitivamente".