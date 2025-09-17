Martedì 16 Settembre 2025

Tutti tirano la giacchetta

Pier Francesco De Robertis
Tutti tirano la giacchetta
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Maddie McCannIsraele a GazaFlat taxCaldo previsioniPatrimonio Robert Redford
Acquista il giornale
Ultima oraLa vedova di Navalny rivela, mio marito è stato avvelenato
17 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. La vedova di Navalny rivela, mio marito è stato avvelenato

La vedova di Navalny rivela, mio marito è stato avvelenato

'Inviati campioni a laboratori all'estero e entrambi confermano'

'Inviati campioni a laboratori all'estero e entrambi confermano'

'Inviati campioni a laboratori all'estero e entrambi confermano'

La vedova di Alexei Navalny, il principale oppositore di Putin morto in una colonia penale in Siberia nel 2024, denuncia sui social che il marito "è stato avvelenato". Yulia Navalnaya racconta che nel febbraio 2024 "siamo riusciti a ottenere campioni biologici di Alexei, a trasferirli all'estero e a consegnarli a un laboratorio in uno dei paesi occidentali". Due laboratori "in due paesi diversi hanno concluso che Alexei è stato avvelenato", accusa la vedova.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Vladimir Putin