9 lug 2025
La Turchia blocca Grok, l'Intelligenza artificiale di Musk su X

La procura di Ankara ha ordinato il blocco di Grok, l'intelligenza artificiale integrata a X di Elon Musk, dopo che la chatbot ha prodotto contenuti ritenuti riguardanti il presidente Recep Tayyip Erdogan ritenuti offensivi e visualizzati da oltre 2 milioni di utenti in Turchia. Lo riferiscono media locali dopo che già nelle scorse ore era stato riportato che la procura di Ankara aveva aperto un'inchiesta su Grok, perché la chatbot ha pubblicato, su richiesta di un utente anonimo, una poesia su Erdogan ritenuta offensiva.

