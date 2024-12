La stima del risultato 2025 Inps con rosso per 9,28 miliardi

Il bilancio preventivo dell'Inps per il 2025 stima un risultato di esercizio negativo di 9.287 milioni di euro, sostanzialmente pari alle previsioni assestate del 2024 che segnalavano un rosso di 9.210 milioni di euro. Lo si legge in una nota diffusa dal Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto diffusa dopo l'approvazione del documento. La spesa prevista per le pensioni previdenziali "è pari a 325.784 milioni di euro, con un incremento del 1,2% rispetto al preventivo assestato 2024, derivante quasi esclusivamente dalle rivalutazioni delle pensioni in essere".