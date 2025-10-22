Mercoledì 22 Ottobre 2025

Sarkozy, una vita da romanzo

Alberto Mattioli
Sarkozy, una vita da romanzo
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Manovra in PdfAffitti breviAumenti sigaretteCrollo oroReal Madrid Juve
Acquista il giornale
Ultima oraLa Slovacchia ritira il veto, domani il sì a sanzioni Ue a Mosca
22 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. La Slovacchia ritira il veto, domani il sì a sanzioni Ue a Mosca

La Slovacchia ritira il veto, domani il sì a sanzioni Ue a Mosca

In mattinata sarà adottato 19° pacchetto di misure restrittive

In mattinata sarà adottato 19° pacchetto di misure restrittive

In mattinata sarà adottato 19° pacchetto di misure restrittive

La Slovacchia ha deciso di ritirare il suo veto sul 19esimo pacchetto di sanzioni dell'Ue contro la Russia, sbloccando così l'iter per l'approvazione delle nuove nuove misure restrittive. A quanto si apprende, è stata avviata una procedura scritta e, in assenza di obiezioni, il pacchetto sarà formalmente adottato domani entro le 8. Il nuovo pacchetto punta a colpire le principali fonti di entrate del Cremlino, introducendo nuove sanzioni nei settori energetico, finanziario e commerciale.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

RussiaUnione Europea