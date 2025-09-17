Mercoledì 17 Settembre 2025

Tutti tirano la giacchetta

Pier Francesco De Robertis
Tutti tirano la giacchetta
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Dress code a scuolaTrump a LondraMaddie McCannIsraele a GazaPatrimonio Robert Redford
Acquista il giornale
Ultima oraLa Sardegna approva la legge sul fine vita
17 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. La Sardegna approva la legge sul fine vita

La Sardegna approva la legge sul fine vita

Il Consiglio regionale ha votato a maggioranza, 32 sì e 19 no

Il Consiglio regionale ha votato a maggioranza, 32 sì e 19 no

Il Consiglio regionale ha votato a maggioranza, 32 sì e 19 no

La Sardegna è la seconda regione in Italia ad avere una legge sul fine vita. Il Consiglio regionale ha votato il testo della maggioranza di campo largo, scritto sulla base di quello proposto dall'associazione Luca Coscioni e presentato in tutta Italia, con 32 voti favorevoli, 19 contrari e un'astensione, dopo un dibattito che tra ieri e questa mattina ha fatto emergere le divisioni tra gli schieramenti e anche, in qualche caso, all'interno degli stessi. La norma punta ad applicare procedure sui tempi per l'assistenza sanitaria al suicidio medicalmente assistito per effetto della sentenza della Consulta del 2019.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

SentenzaGiustizia