La Sapienza: nuovi spazi di studio dedicati a Ilaria Sula

"Proporrò agli organi dell'ateneo di intitolare i nuovi spazi di studio de La Sapienza ad Ilaria Sula". A dirlo all'ANSA è la rettrice della Sapienza Antonella Polimeni. "E' partita la convocazione degli organi di ateneo in questi minuti - fa sapere la rettrice - e proporrò di intitolare la prossima settimana i nuovi spazi di studio, molto belli, appena ristrutturati, alla memoria di Ilaria. E' un modo, oltre che per ricordarla, per non perdere la memoria di fronte a questo ennesimo femminicidio".