La Russia vieta Amnesty International: dichiarata organizzazione indesiderata

La Procura generale ha deciso di vietare l'attività di Amnesty International in Russia, designandola come organizzazione "indesiderata". Lo ha riferito alla Tass l'ufficio stampa dello stesso organo. "La Procura generale della Federazione Russa ha deciso di riconoscere le attività dell'organizzazione non governativa internazionale Amnesty International Limited, registrata a Londra, come indesiderate sul territorio della Federazione Russa", si legge nella dichiarazione.