La Russia non cerca il rientro nel G7: Peskov preferisce il formato G20

La Russia non ha "nessun interesse" a rientrare nel G7 per farlo tornare al formato G8. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, rispondendo al presidente Usa Donald Trump, secondo il quale "non è il momento buono ora" per riammettere Mosca. Peskov, citato dall'agenzia Interfax, ha affermato che il G7 non può più pretendere di "aspirare ad un ruolo guida" a livello mondiale. "Il centro dello sviluppo economico si è spostato e altri Paesi guidano i processi economici", ha aggiunto il portavoce. "In questo quadro, il formato G20 è più attraente per noi", ha concluso Peskov.