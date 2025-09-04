Giovedì 4 Settembre 2025

4 set 2025
  3. La Russia fornirà altro petrolio alla Cina

La Russia fornirà altro petrolio alla Cina

Russia e Cina, dopo il gas, rafforzano i legami anche sul petrolio. Il colosso petrolifero Rosneft ha firmato un accordo per la fornitura a Pechino di ulteriori 2,5 milioni di tonnellate di petrolio all'anno attraverso il Kazakistan. Lo ha riferito il ministro dell'Energia russo Sergey Tsivilyov in un'intervista alla televisione Rossiya-24 durante l'Eastern Economic Forum, nel resoconto della Tass. "L'accordo è stato firmato anche da Rosneft e dalle sue controparti cinesi per la fornitura aggiuntiva di 2,5 milioni di tonnellate di petrolio attraverso il Kazakistan", ha detto il ministro.

Russia