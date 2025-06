La Russia dichiara indesiderate le attività del British Council nel Paese

La Procura Generale russa ha dichiarato le attività del British Council "indesiderate" nel Paese. Lo riporta la Tass. "La Procura Generale russa ha deciso di dichiarare le attività dell'organizzazione internazionale British Council come indesiderate nella Federazione Russa", ha dichiarato l'organismo. L'organizzazione culturale britannica, presente in 110 paesi in tutto il mondo, è "coinvolta in operazioni dei servizi speciali britannici contro Paesi sovrani", è l'accusa mossa dall'Fsb, che "raccomanda ai partner dei Paesi amici della Russia di limitarne le operazioni", scrive la Tass.